27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Jodhpur Factory Accident Update : बड़ी घोषणा, मृतक दमकलकर्मी को 5 लाख, गंभीर झुलसे को 2-2 लाख की मिलेगी आर्थिक मदद

Jodhpur Factory Accident Update : जोधपुर केमिकल फैक्टरी में भीषण आग पर काबू पाने के दौरान झुलसने से मृत दमकलकर्मी पितेश के परिजन को पांच लाख रुपए और गंभीर रूप से झुलसे दमकलकर्मियों को नगर निगम की ओर से दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया है।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 27, 2026

jodhpur factory massive fire accident update nagar nigam big announcement

Jodhpur: प्रितेश परमार (फाइल फोटो) व झुलसे  दमकलकर्मियों  के  परिजन  से एमजीएच में मिलते  महापौर प्रसन्नचन्द मेहता  व  निगम आयुक्त राहुल जैन। फोटो पत्रिका

Jodhpur Factory Accident Update : जोधपुर.बासनी की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग पर काबू पाने के दौरान झुलसने से मृतक एक दमकलकर्मी के परिजन व गंभीर झुलसने वाले दमकलकर्मियों को नगर निगम की ओर से आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया है। महापौर प्रसन्नचन्द मेहता ने इस संबंध में रविवार को घोषणा की। महापौर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वार्ता कर राज्य सरकार की ओर से सहयोग दिलाने का भरोसा दिलाया।

महापौर प्रसन्नचन्द मेहता ने कहा कि सभी दमकल कर्मचारी निगम परिवार के अभिन्न अंग हैं। संकट की घड़ी में निगम इनके साथ है। हादसे में एक दमकल कर्मचारी पितेश परमार की शनिवार को मृत्यु हो गई थी। उसके आश्रित परिजनों को निगम की ओर से पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर झुलसे अन्य दमकल कर्मचारियों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जोधपुर नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि सभी हताहत व परिजन को राज्य व केन्द्र सरकार और बीमा कम्पनी से मिलने वाली मदद भी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में संबंधित विभाग से समन्वय किया जा रहा है।

झुलसे दमकलकर्मी व परिजन से मिले महापौर

महापौर प्रसन्नचन्द मेहता व निगम आयुक्त राहुल जैन महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती झुलसे दमकलकर्मियों की कुशलक्षेम पूछने पहुंचे। उन्होंने झुलसे कर्मचारियों से मुलाकात कर हादसे के बारे में जानकारी ली। साथ ही इनके परिजन से भी मिलकर समुचित इलाज का भरोसा दिलाया। साथ ही चिकित्सकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। महापौर ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती झुलसे दमकलकर्मियों के इलाज के संबंध में मोबाइल पर चिकित्सकों से बात कर जरूरी निर्देश दिए।

एक-एक दिन का वेतन देंगे निगमकर्मी

हादसे में झुलसे कर्मचारियों की मदद के लिए निगम कर्मचारी भी आगे आए हैं। सभी कर्मचारियों ने झुलसे दमकलकर्मियों के लिए एक-एक दिन का वेतन देने का निर्णय किया है।

जयपुर में भर्ती दमकलकर्मियों के स्वास्थ्य में सुधार

निगम का कहना है कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 6 झुलसे दमकलकर्मी भर्ती हैं। इनके इलाज व स्वास्थ्य के संबंध लगातार निगरानी रखी जा रही है। इनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है।

Weather Update : राजस्थान में 28-29 सितम्बर को बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया 3 घंटे का डबल अलर्ट

ये भी पढ़ें
rajasthan 28 sept 29 sept rain prediction imd issues 3 hour double alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 09:36 pm

Published on:

27 Sept 2026 09:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Factory Accident Update : बड़ी घोषणा, मृतक दमकलकर्मी को 5 लाख, गंभीर झुलसे को 2-2 लाख की मिलेगी आर्थिक मदद

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur : नींबू की कीमतों में भारी उछाल, ₹250 प्रति किग्रा के रिकॉर्ड स्तर पर हो रही बिक्री, जनता परेशान, जानें वजह

jodhpur lemons cost 250 rupees per kg people worried know reason
जोधपुर

एम्स जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, डायरेक्टर डॉ. जीडी पुरी हटाए गए

AIIMS Jodhpur director GD Puri
जोधपुर

Rajasthan Politics: जोधपुर में मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव के बाद गहलोत का बड़ा बयान, बोले- जनमत और जन का मन कांग्रेस के साथ

ashok gehlot said bharatpur mayor candidate forced withdrawing nomination
जोधपुर

Jodhpur Deputy Mayor Result : विजय सिंह पंवार बने जोधपुर के नए उप महापौर, कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी पराजित

jodhpur deputy mayor voting start result update vijay panwar abdul karim
जोधपुर

Tarang Shakti 2026 : राजस्थान में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आज से, भारत-अमरीका-फ्रांस समेत 8 देशों की वायुसेना शामिल, जानिए बड़ी बातें   

United States F-35 fighter jets exercise Tarang Shakti 2026
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.