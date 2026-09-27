Jodhpur Factory Accident Update : बड़ी घोषणा, मृतक दमकलकर्मी को 5 लाख, गंभीर झुलसे को 2-2 लाख की मिलेगी आर्थिक मदद

महापौर प्रसन्नचन्द मेहता ने कहा कि सभी दमकल कर्मचारी निगम परिवार के अभिन्न अंग हैं। संकट की घड़ी में निगम इनके साथ है। हादसे में एक दमकल कर्मचारी पितेश परमार की शनिवार को मृत्यु हो गई थी। उसके आश्रित परिजनों को निगम की ओर से पांच लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर झुलसे अन्य दमकल कर्मचारियों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जोधपुर नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि सभी हताहत व परिजन को राज्य व केन्द्र सरकार और बीमा कम्पनी से मिलने वाली मदद भी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में संबंधित विभाग से समन्वय किया जा रहा है।