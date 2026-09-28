Rajasthan : राजस्थान बार काउंसिल में सदस्य के रूप में 2 महिला अधिवक्ता नामित, जानें कौन हैं युवा वकील वर्षा बिस्सा?

राजस्थान बार काउंसिल की मनोनीत सदस्य वर्षा बिस्सा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास की बेटी हैं। वर्षा बिस्सा राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में प्रैक्टिस कर रहीं हैं। वर्षा बिस्सा वर्ष 2011 में राजस्थान बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुई थीं। उन्हें सिविल, क्रिमिनल, संवैधानिक, टैक्सेशन, लेबर, कंपनी, सर्विस, रेवेन्यू तथा मोटर दुर्घटना दावा मामलों में प्रैक्टिस का अनुभव है। वर्षा बिस्सा राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की वर्ष 2015-16 में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुकीं हैं। उन्होंने विभिन्न मामलों में प्रो-बोनो कानूनी सेवाएं भी प्रदान की हैं।