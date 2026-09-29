Maa Scheme New Update : आयुष्मान बीमा योजना में नया अपडेट, अब हर 8 घंटे में मरीज के साथ डॉक्टर की फोटो अनिवार्य

Maa Scheme New Update : राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मां योजना) के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने निजी अस्पतालों के लिए नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत अगर कोई मरीज निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होता है, तो उस मरीज और उसे देखने वाले डॉक्टर की फोटो हर 8 घंटे में Maa योजना के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यह ही नहीं इस फोटो में मरीज के बैड और उसके पीछे लगे मॉनीटर जिसमें मरीज की पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल समेत दूसरी मॉनिटरिंग का दिखाई देना भी अनिवार्य है। इस फोटो को जियो टैगिंग करते हुए पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी का नया नियम कल यानि 30 सितंबर से लागू होगा।