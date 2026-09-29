राजस्थान में पंचायत चुनाव के चलते 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की बदली तारीख, RSSB का बड़ा फैसला

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार टीचिंग एसोसिएट (संविदा आधारित) पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा-2026 का आयोजन 17 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इसमें 32 विषयों की परीक्षाएं शामिल हैं। यह परीक्षा 17 नवंबर और 14, 17, 18 व 21 दिसंबर को एक पारी में परीक्षा होगी, जबकि 7, 9, 10, 11, 15, 16 दिसंबर को परीक्षा दो पारियों में होगी। समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सेकेंडरी स्तर)-2026 अब 1 और 3 दिसंबर को होगी। दोनों ही दिन परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जाएगी। होगी। वहीं समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2026 का आयोजन 16, 17 और 18 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है। 16 और 17 जनवरी को दो-दो पारियां होंगी, जबकि 18 जनवरी को सुबह की पारी में परीक्षा होगी।