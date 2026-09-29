Jaipur Police Action: जयपुर के थाई स्पा सेंटर पर पुलिस रेड- मचा हड़कंप, 14 युवतियों समेत 19 गिरफ्तार

राजधानी जयपुर में अवैध रूप से संचालित होने वाले स्पा सेंटरों और उनमें पनप रही संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जयपुर पूर्व पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बजाज नगर थाना इलाके में स्थित एक थाई स्पा सेंटर पर अचानक रेड मारी। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से शहर के अन्य स्पा संचालकों में भारी हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि स्पा सेंटर के संचालकों द्वारा पुलिस आयुक्तालय की गाइडलाइन की लगातार अनदेखी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए मौके से 14 युवतियों और 5 युवकों सहित कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है।