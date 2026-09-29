Jaipur Police Action: जयपुर के थाई स्पा सेंटर पर पुलिस रेड- मचा हड़कंप, 14 युवतियों समेत 19 गिरफ्तार

Jaipur Police Spa Center Raid - AI PIC
राजधानी जयपुर में अवैध रूप से संचालित होने वाले स्पा सेंटरों और उनमें पनप रही संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जयपुर पूर्व पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बजाज नगर थाना इलाके में स्थित एक थाई स्पा सेंटर पर अचानक रेड मारी। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से शहर के अन्य स्पा संचालकों में भारी हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि स्पा सेंटर के संचालकों द्वारा पुलिस आयुक्तालय की गाइडलाइन की लगातार अनदेखी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए मौके से 14 युवतियों और 5 युवकों सहित कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जयपुर शहर में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त जिला जयपुर (पूर्व) रंजीता शर्मा (IPS) के मार्गदर्शन में बजाज नगर इलाके में यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) पारसमल जैन (RPS) और सहायक पुलिस आयुक्त मालवीय नगर शिवदयाल (RPS) के सुपरविजन में बजाज नगर थानाधिकारी रामधन डोभाल के नेतृत्व में एक विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया था।
कार्रवाई से पहले थाना इलाके में संचालित सभी स्पा सेंटरों के मालिकों को पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी गाइडलाइन के नियमों से अवगत कराया गया था और स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि नियमों की पालना न करने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गठित की गई पुलिस टीम ने 27 September 2026 को बजाज नगर थाना क्षेत्र के टोंक पुलिया के पास स्थित 'थाई स्पा' सेंटर पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि सेंटर पर पुलिस की गाइडलाइन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।
पुलिस ने मौके से नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 14 महिलाओं और 5 पुरुषों को हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने सभी 19 आरोपियों के खिलाफ बीएनएसएस (BNSS) की धारा 170 के तहत औपचारिक गिरफ्तारी की कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी यह नियमित चेकिंग अभियान जारी रहेगा।
जयपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध और गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ उनका यह एक्शन मोड लगातार जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास या किसी भी इलाके में इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि संचालित हो रही है, तो वे तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दें। इसके लिए पुलिस ने विशेष रूप से व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9530425862 जारी किया है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और हर एक शिकायत पर त्वरित एवं सख्त विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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