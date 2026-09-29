RCA Election: धनंजय खींवसर या बृजकिशोर उपाध्याय, कौन बनेगा RCA चीफ? चुनाव से पहले आया ज़बरदस्त ट्विस्ट

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की सियासी पिच पर सुलह-समझौते की तमाम कोशिशें सोमवार को नाकाम हो गईं। सत्ता-संगठन के करीब माने जा रहे बृजकिशोर उपाध्याय पैनल के सामने मंत्री, सांसद और विधायक पुत्रों ने मोर्चा खोल दिया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र धनंजय खींवसर और उनके पैनल में शामिल राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र आशीष तिवाड़ी और भाजपा विधायक जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव ने चुनाव मैदान में डटे रहकर सत्ता-संगठन को सीधी चुनौती दी है। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आज मंगलवार को आरसीए एकेडमी में चुनाव हो रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस पूरी चुनावी जोड़-तोड़ पर केन्द्रीय नेतृत्व की भी नजर है।