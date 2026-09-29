Rajasthan Police की पैनी नजर: टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री फैलाने वालों की अब खैर नहीं

राजस्थान पुलिस ने दोहराया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बाल यौन शोषण सामग्री का कोई भी रूप में उपयोग या प्रसार पूरी तरह अवैध है। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर सक्रिय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। पुलिस का संदेश साफ है-आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। राजस्थान पुलिस का यह बड़ा एक्शन बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का उदाहरण है। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सऐप और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय नेटवर्क को निशाना बनाकर पुलिस ने साबित किया है कि साइबर क्राइम के क्षेत्र में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता।