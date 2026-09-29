ड्राइवरी के साथ प्रॉपर्टी का काम भी करता था रोहित, बकाया रुपए मांगने गया तो दोस्तों ने कर दी हत्या; 4 भाई-बहनों में था सबसे बड़ा

जयपुर के कानोता पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में दुल्हासिंह की ढाणी निवासी अशोक सैनी ने बताया कि उसका भाई रोहित सैनी जयपुर निवासी नरेश अग्रवाल के पास वाहन चालक का काम करता था। आरोप है कि काम के कुछ रुपए बकाया होने के कारण रोहित लगातार भुगतान की मांग कर रहा था। 27 सितंबर की शाम रोहित परिचित सुरेन्द्र, दीपा, राजेश और सुनील के साथ बालाजी ईंट भट्ठे के पास मिला। वहां रुपए के भुगतान को लेकर बातचीत के दौरान विवाद हो गया। रिपोर्ट के अनुसार देर रात सुरेन्द्र ने रोहित को फोन कर कानोता पुलिया के पास पेट्रोल पम्प पर बुलाया। रात करीब ढाई बजे रोहित और उसका साथी सुनील मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे।