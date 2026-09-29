जयपुर में कांग्रेस क्यों हारी नगर निगम बोर्ड? बागियों पर बड़ा खुलासा, BJP की इस चाल से पलटा खेल

जयपुर: नगर निगम चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर कलह खुलकर सामने आ गई है। सोमवार को आयोजित कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन से पार्टी के कई नाराज नेताओं और पूर्व पदाधिकारियों ने दूरी बनाए रखी। इन नेताओं का कहना है कि वे कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन जयपुर शहर के नेतृत्व से बेहद नाखुश हैं। उनका आरोप है कि पार्टी नेतृत्व ने चुनाव के दौरान नाराज कार्यकर्ताओं और बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए प्रभावी प्रयास नहीं किए, जिसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ा।