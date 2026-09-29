Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, 4 चरणों में होगी वोटिंग; जानें कब होगा तारीखों का एलान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को भरतपुर संभाग से लेकर अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली बहरोड़ तक विकास कार्यों की सौगात देने के साथ पंचायत चुनाव के लिए भी सियासी संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने करीब 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया और निकाय चुनाव की सफलता को पंचायत चुनाव में दोहराने के लिए 'ट्रिपल इंजन' के जरिए विकास का खाका खींचने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा और बिजली से जुड़े कार्यों की घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री ने भरतपुर जिले के बयाना के बिड्यारी में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में पांच जिलों के मतदाताओं को साधा। सीएम ने भरतपुर संभाग में करीब 453 करोड़ रुपए के 65 विकास कार्यों का लोकार्पण और 540 करोड़ रुपए के 184 नवीन विकास कार्यों का शिलान्यास किया।