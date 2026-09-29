Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, 4 चरणों में होगी वोटिंग; जानें कब होगा तारीखों का एलान

Rajasthan Panchayat Raj Election - AI PIC
जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायत राज विभाग से मिली वार्ड आरक्षण से संबंधित जानकारी का आयोग ने परीक्षण शुरू कर दिया है। इसी सप्ताह पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। आयोग की तैयारी के अनुसार, पंचायत चुनाव के लिए मतदान 4 चरण में होने की संभावना है। प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के कुल 1 लाख 40 हजार 237 वार्ड सदस्यों और 14 हजार 403 सरपंचों का चुनाव होना है।
इनमें से जिला परिषद के 1403 वार्ड सदस्य 41 जिला प्रमुखों का चुनाव करेंगे, वहीं पंचायत समितियों के 8245 वार्ड सदस्य 457 प्रधानों का चुनाव करेंगे। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा कर पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी थी। अब चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों और सरपंचों का चुनाव मतपत्रों के जरिए होगा।
पंचायतों में महिलाओं के लि 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है, जिसके चलते पंचायती राज संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या 50% से अधिक है।
|संस्थान
|पद
|2019
|2026
|जिला परिषद
|जिला प्रमुख
|33
|41
|जिला परिषद
|सदस्य
|1,014
|1,403
|पंचायत समिति
|प्रधान
|352
|457
|पंचायत समिति
|सदस्य
|6,995
|8,245
|ग्राम पंचायत
|सरपंच
|11,320
|14,403
|ग्राम पंचायत
|पंच
|1,09,228
|1,30,589
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को भरतपुर संभाग से लेकर अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली बहरोड़ तक विकास कार्यों की सौगात देने के साथ पंचायत चुनाव के लिए भी सियासी संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने करीब 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया और निकाय चुनाव की सफलता को पंचायत चुनाव में दोहराने के लिए 'ट्रिपल इंजन' के जरिए विकास का खाका खींचने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा और बिजली से जुड़े कार्यों की घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री ने भरतपुर जिले के बयाना के बिड्यारी में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में पांच जिलों के मतदाताओं को साधा। सीएम ने भरतपुर संभाग में करीब 453 करोड़ रुपए के 65 विकास कार्यों का लोकार्पण और 540 करोड़ रुपए के 184 नवीन विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
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