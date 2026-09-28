जयपुर :’सम्मान नहीं दे सकते तो मेडल वापस लें’, शहीदों की कुर्बानी का हिसाब मांगने सड़क पर उतरे 100 परिवार

जयपुर। जिन जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज उन्हीं के परिवार अपने हक और सम्मान के लिए सरकार के दरवाजे पर खड़े हैं। सोमवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के करीब 100 शहीद जवानों के परिजनों ने जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना दिया। परिजनों ने सरकार पर शहीद परिवारों के साथ कथित भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि शहादत के सम्मान में भी समानता नहीं है। उनका सवाल था—जब देश के लिए जान देने वाले जवानों की कुर्बानी में कोई फर्क नहीं था, तो उनके परिवारों के अधिकारों में भेदभाव क्यों?