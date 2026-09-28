Jaipur Crime Update: जयपुर में सरकारी अधिकारी डॉ. मदन यादव पर हमला, FIR दर्ज होने के बावजूद हमलावर पुलिस की पकड़ से दूर

जानकारी के अनुसार, घटना 18 सितंबर की रात करीब 8 बजे की है। डॉ. मदन यादव अपने घर के बाहर सामान्य रूप से टहल रहे थे, तभी वहां दो मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ संदिग्ध व्यक्ति पहुंचे। शिकायत में बताया गया है कि उन हमलावरों के हाथों में लोहे के सरिए और डंडे थे। बिना किसी पूर्व विवाद या चेतावनी के उन्होंने अचानक डॉ. यादव पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले की जांच उपनिरीक्षक धर्मेंद्र को सौंपी गई है, लेकिन शुरुआती सुराग हाथ न लगने के कारण हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।