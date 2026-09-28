Rajasthan Farmers: किसान रजिस्ट्री में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, 90.19 लाख किसान आईडी का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा

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Kisan ID: जयपुर. राजस्थान ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश ने केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से निर्धारित 90.19 लाख किसान आईडी के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा कर लिया है। इसके साथ राजस्थान उत्तर भारत में 100 प्रतिशत किसान आईडी लक्ष्य हासिल करने वाला पहला और देश का छठा राज्य बन गया है।
वर्ष 2015-16 की कृषि गणना में प्रदेश में 76.54 लाख परिचालित जोत दर्ज थीं।
इनके मुकाबले किसान आईडी की उपलब्धि करीब 118 प्रतिशत पहुंच गई है। इस आधार पर राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। किसान आईडी को आधार और भूमि अभिलेखों से जोड़ने के साथ जन आधार से भी जोड़ा गया है। करीब 83 लाख किसान जन आधार में किसान आईडी के साथ जुड़े हैं।
राज्य में लगभग 99 प्रतिशत गांवों का भू-संदर्भीकरण पूरा हो चुका है। वहीं रबी 2025-26 के दौरान 2.72 करोड़ से अधिक भू-खण्डों पर डिजिटल फसल सर्वे किया गया। प्रदेश के कुल बोए गए क्षेत्र का करीब 62 प्रतिशत हिस्सा किसान आईडी के दायरे में आ चुका है। प्रधानमंत्री किसान योजना के लगभग 50 लाख लाभार्थियों को भी किसान आईडी से जोड़ा गया है।
किसान आईडी के जरिए किसान की डिजिटल पहचान को उसकी कृषि भूमि और फसल संबंधी जानकारी से जोड़ा जा रहा है। इससे कृषि योजनाओं में पात्र लाभार्थियों की पहचान, उर्वरक और बीज वितरण, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि उपकरण, फसल बीमा तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी व्यवस्थाओं को अधिक लक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
राज्य में एग्रीस्टैक आयुक्तालय की स्थापना की जा रही है। एग्रीस्टैक के आंकड़ों को विभिन्न विभागीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे किसानों को बार-बार समान दस्तावेज देने की जरूरत कम होने और सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान होने की संभावना है।
10 प्रमुख उपलब्धियां
|क्रम
|उपलब्धि
|स्थिति
|1
|किसान आईडी का लक्ष्य
|90.19 लाख का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा
|2
|राष्ट्रीय स्थिति
|उत्तर भारत में पहला, देश में छठा राज्य
|3
|परिचालित जोत के मुकाबले उपलब्धि
|करीब 118 प्रतिशत
|4
|किसान आईडी से पीएम-किसान लाभार्थी
|करीब 50 लाख
|5
|बोया गया क्षेत्र
|करीब 62 प्रतिशत क्षेत्र कवर
|6
|गांवों का भू-संदर्भीकरण
|करीब 99 प्रतिशत पूरा
|7
|डिजिटल फसल सर्वे
|2.72 करोड़ से अधिक भू-खण्ड
|8
|जन आधार से जुड़ाव
|करीब 83 लाख किसान
|9
|डिजिटल एकीकरण
|आधार, भूमि रिकॉर्ड, पीएम-किसान व अन्य कृषि योजनाओं से जुड़ाव
|10
|विशेष अभियान
|1 से 30 सितंबर 2026 तक छूटे किसानों को जोड़ने का अभियान
कृषि विभाग के अनुसार, छूटे हुए पात्र किसानों को किसान आईडी से जोड़ने के लिए 1 से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में कृषि पर्यवेक्षकों की भागीदारी, पीएम-किसान लाभार्थियों को सूचना और अन्य स्तरों पर सत्यापन की व्यवस्था की गई है।
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