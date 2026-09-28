RCA Election : आरसीए अध्यक्ष रेस में बड़ा उलटफेर, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ ने छोड़ा मैदान

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के आगामी चुनावों से ठीक पहले राजधानी जयपुर के खेल और राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ ने अपने पद से उम्मीदवारी वापस ले ली है। इस बड़े फैसले के बाद अब आरसीए के चुनाव समीकरण पूरी तरह बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पराक्रम राठौड़ के इस कदम के बाद अब क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी के निर्विरोध निर्वाचन की प्रबल संभावनाएं बनती दिख रही हैं, जिससे राज्य के खेल हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।