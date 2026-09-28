Rajasthan Politics : BJP के खिलाफ प्रदर्शन में आपस में ही भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, बिगड़ा माहौल- मचा हड़कंप

जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार को कांग्रेस पार्टी का चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन उस समय अखाड़े में बदल गया जब मुख्य कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। 'वोट चोरी' और मतदाता सूचियों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने आज यहां एक महा-प्रदर्शन और चुनाव आयोग कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। हालांकि, विरोध-प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही मंच के पास कार्यकर्ताओं के दो गुटों में किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक और मारपीट हो गई, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा।