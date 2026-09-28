Rajasthan Rain : जयपुर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में ओले गिरे, IMD ने जारी किया 3 घंटे का नया डबल अलर्ट

मौसम विभाग के 5 बजे आए तीन घंटे के नए अपडेट में जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली एवं सीकर जिलों तथा आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इस बीच तेज हवाएं 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना भी जताई गई। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। तीन घंटे के अंदर बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, राजसमंद एवं भीलवाड़ा जिलों तथा आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।