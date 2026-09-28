Rajasthan Rain : जयपुर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में ओले गिरे, IMD ने जारी किया 3 घंटे का नया डबल अलर्ट

Jaipur Rain : जयपुर में हो रही झमाझम बारिश का दृश्य। फोटो पत्रिका
Weather Update : जयपुर में सोमवार शाम अचानक मौसम बदल गया। जयपुर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि गुलाबी नगर के कई इलाकों में छोटे-छोटे ओले गिरे। बारिश गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि थोड़ी देर में चारों तरफ पानी भर गया है। बारिश को देखकर लोग भीगने से बचने के लिए स्थान तलाशने लगे। भारी बारिश से कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई थी। इसी बीच मौसम विभाग के आए नए तीन घंटे के अपडेट में भी जयपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के 5 बजे आए तीन घंटे के नए अपडेट में जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली एवं सीकर जिलों तथा आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इस बीच तेज हवाएं 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना भी जताई गई। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। तीन घंटे के अंदर बीकानेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, अजमेर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, राजसमंद एवं भीलवाड़ा जिलों तथा आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वी भाग के सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, दौसा, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा व पश्चिमी भाग के बीकानेर, चूरू व डीडवाना कुचामन जिलों में कही-कही हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा डूंगरगढ़ (बीकानेर) 62 MM दर्ज की गई। वहीं अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस फलौदी व न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया।
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