JDA : जयपुर के विकास को मिलेगी नई गति, ₹575 करोड़ से निखरेगी शहर की खूबसूरती

JDA : सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था, सड़क आधारभूत ढांचे, जल निकासी, पैदल यात्रियों की सुविधाओं तथा प्रमुख मार्गों एवं सार्वजनिक स्थलों के विकास के लिए जेडीए निरंतर कार्यरत है। इसी कड़ी में जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण की पीडब्ल्यूसी की 10वीं बैठक आयोजित हुई जिसमें विभिन्न विकास कार्यों के लिए 575 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।