Rajasthan Panchayat Elections : सरपंची पाने की मची होड़, गांवों में गुटबाजी और धड़ेबंदी तेज

Rajasthan Panchayat Elections : श्रीगंगानगर में आरक्षण की लॉटरी खुलने के बाद गांवों की सियासत भी करवट लेने लगी है। कहीं बरसों से रूठे परिवार के सदस्यों को मनाने की कोशिश चल रही है तो कहीं रिश्तेदारों और प्रभावशाली ग्रामीणों की नाराजगी दूर करने के प्रयास शुरू हो गए है। किसी गांव में जातीय समीकरण बैठाने की जोड़-तोड़ चल रही है तो कहीं दावेदारों के धड़े अपने-अपने प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाने में जुट गए है। सोशल मीडिया पर समर्थन की अपीलें वायरल हो रही है और चौपालों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चाएं तेज है।