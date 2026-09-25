Sriganganagar: श्रीविजयनगर में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस के सुशील मिढ्ढा बने चेयरमैन, BJP प्रत्याशी को 5 वोटों से हराया

घटना की सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाश शुरू की। पुलिस की कार्रवाई के दौरान दो पार्षदों को बरामद कर लिया गया, जबकि एक पार्षद के कुछ समय तक संपर्क में नहीं होने से कांग्रेस खेमे में चिंता बनी रही। बाद में लापता बताए जा रहे पार्षद विजय तीना ने शाम करीब 7:15 बजे मतदान किया। इस घटनाक्रम के बाद मतदान केंद्र के बाहर कांग्रेस समर्थकों और नागरिकों की भीड़ जुट गई थी।