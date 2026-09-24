Rajasthan Farmer Protest: सिंचाई के पानी को लेकर अनूपगढ़-घड़साना में किसान आंदोलन तेज, NH-911 पर किया चक्का जाम

अनूपगढ़ के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुरुवार को चक्का जाम किया जा रहा है। लूणियां में सुबह किसानों ने बस स्टैंड के पास चक्का जाम किया। किसानों का कहना है कि सिंचाई पानी का संकट केवल एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे पूरे इलाके की कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके अलावा एक अन्य संगठन किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति की ओर से अनूपगढ़ एडीएम कार्यालय के समक्ष भी चौथे दिन धरना जारी रहा। किसानों का कहना है कि सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर जब तक उनकी मांग के अनुरूप स्पष्ट और लिखित आदेश जारी नहीं होते, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा।