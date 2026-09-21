Anupgarh Nagar Palika : सिर्फ 7 पार्षदों वाली भाजपा ने कैसे पलटा खेल? निखिला छाबड़ा बनीं अनूपगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष

Anupgarh Nagar Palika Adhyaksh Election 2026 : श्रीगंगानगर। भाजपा की निखिला छाबड़ा अनूपगढ़ नगरपालिका की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। सोमवार को हुए चुनाव में निखिला छाबड़ा ने कांग्रेस की सुमन चुघ को 20-15 के अंतर से हराया। पांच मतों के अंतर से मिली इस जीत के साथ भाजपा ने अनूपगढ़ नगरपालिका की सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखा। पार्षद चुनाव में 16 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनने वाली कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में 15 वोट तक सिमट गई, जबकि महज 7 पार्षदों वाली भाजपा की प्रत्याशी निखिला छाबड़ा ने 20 वोट हासिल किए। 35 सदस्यीय बोर्ड में अध्यक्ष पद के लिए 18 वोट का आंकड़ा जरूरी था।