Rajasthan Politics: ‘नहीं होने दूंगी नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव’, लापता पार्षद की मां की चेतावनी

इधर, दो महिला पार्षदों के सोशल मीडिया वीडियो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। वार्ड 17 की कांग्रेस पार्षद सुनीता रानी के परिजनों की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को सुरक्षित बताया। उन्होंने वीडियो में कहा कि वह अपने रिश्तेदार के यहां हैं। जानकारी के अनुसार सुनीता रानी के देवर महेंद्र ने गुरुवार को सिटी थाने में रिपोर्ट देकर उनके 14 सितंबर से लापता होने की जानकारी दी थी। मामले की जांच कर रहे एएसआई रामावतार ने बताया कि पार्षद के परिजनों से बातचीत कर जानकारी ली गई है। सोशल मीडिया पर महिला पार्षद का वीडियो सामने आया है, लेकिन पुलिस की ओर से इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है।