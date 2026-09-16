राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम: श्रीगंगानगर में हुई झमाझम बारिश, 5 जिलों में अलर्ट

लाधूवाला क्षेत्र के संहिता गांव और आसपास के इलाकों में रात करीब 8.30 से 9 बजे के बीच बारिश हुई। इसके बाद भी बूंदाबांदी और तेज हवाओं का दौर जारी रहा। केसरीसिंहपुर में गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई। बिजली चमकने के बीच तेज हवाएं चलने से विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई। सिदुवाला क्षेत्र में भी मौसम बदलने के बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई, जबकि श्रीकरणपुर में हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहे।