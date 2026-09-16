श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा: रामदेवरा से लौट रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत, 12 से अधिक घायल

श्रीगंगानगर। रामदेवरा में दर्शन कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बुधवार सुबह सड़क हादसे का शिकार हो गई। समेजा कोठी थाना क्षेत्र में कालूवाला ढाबे के पास करीब छह बजे पिकअप की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें 7 की हालत गंभीर बताई गई है।