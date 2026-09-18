Rajasthan: पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ही निकला चोर, SP ने किया सस्पेंड; अब नौकरी भी जाएगी

हाल ही में चोरी के नए मामले में संलिप्तता सामने आने के बाद विभाग ने उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी सिपाही की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। कोतवाली सीआई तेजवंत सिंह ने बताया कि आरोपी हरिकिशन के खिलाफ घर में घुसकर चोरी करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने उसे शांतिभंग के आरोप में गिरफतार किय है। चोरी के मामले में जांच के दौरान गिरफतार किया जाएगा।