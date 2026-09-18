राजस्थान में यहां नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव से पहले कांग्रेस की नवनिर्वाचित महिला पार्षद लापता, सियासी हलचल तेज

इधर, सूरतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की गुरुवार को जांच की गई। भाजपा प्रत्याशी ज्योति कंवर और कांग्रेस प्रत्याशी परमेश्वरी देवी गोदारा के नामांकन वैध पाए गए। ज्योति कंवर ने दो नामांकन सेट दाखिल किए थे, जिनमें से एक को निरस्त कर दिया गया, जबकि दूसरा नामांकन सही पाया गया। वहीं, कांग्रेस की ओर से परमेश्वरी देवी गोदारा द्वारा दाखिल नामांकन भी वैध पाया गया। इसके साथ ही दोनों प्रत्याशियों की अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कायम है। आज नाम वापसी का दिन है। अब अध्यक्ष पद का फैसला पार्षदों के मतदान से होगा। नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नगरपालिका सभागार में होगा। मतदान के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।