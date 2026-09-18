Rajasthan Politics: ‘2-2 करोड़ की खरीद-फरोख्त’ के आरोप पर मंत्री बेढम का गहलोत पर पलटवार, 2020 की बाड़ाबंदी दिलाई याद

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निकायों में चल रहे चुनावी घटनाक्रम को लेकर भाजपा और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की धरपकड़ और डराने-धमकाने के आरोप सामने आ रहे हैं। वहीं डेढ़ करोड़ से ढाई करोड़ रुपए तक की खरीद-फरोख्त की शिकायतें मिल रही हैं। पार्षदों को दो-दो करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। अब निकायों में बोर्ड भाजपा के नहीं, 'लक्ष्मीजी' के बनेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के दुरुपयोग का भी आरोप लगाते हुए कहा कि आइएएस अधिकारियों से जिलों में भाजपा को जिताने के लिए फोन करवाए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव से पहले हुए परिसीमन में भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और अपने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में चार वाडों को एक किए जाने की बात कही।