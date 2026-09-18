Jaipur Fire: बड़ी चौपड़ का सेठी कॉम्प्लेक्स 13 घंटे तक धधकता रहा, करोड़ों का नुकसान; भवन मालिक के खिलाफ केस

पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में बड़ी चौपड़ स्थित मनिहारी जी के कटले के सेठी कॉम्प्लेक्स में लगी आग करीब 13 घंटे तक रही। कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर लगी आग ने कई दुकानों और गोदामों को चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में रास्ता संकरा और अवरुद्ध होने के कारण परेशानी हुई। आग बुझाने के लिए एक अस्थायी दीवार हटाकर रास्ता बनाया गया। पुलिस रिपोर्ट में दुकान 205 में करीब 2.50 करोड़ रुपए और दुकान 206-बी (विमल होजरी एजेंसी) में करीब 65-70 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान दर्ज है। अन्य दुकानों में भी लाखों रुपए के सामान के नुकसान का उल्लेख है।