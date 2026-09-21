श्रीगंगानगर में अजय दावड़ा बने सभापति, देखें सभी 10 नगर पालिकाओं में कौन बना अध्यक्ष?

श्रीगंगानगर। नगर परिषद में भाजपा के अजय दावड़ा ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे संजय मूंदड़ा को महज एक वोट से हराया। अजय दावड़ा को 33 और संजय मूंदड़ा को 32 वोट मिले। इसके साथ ही श्रीगंगानगर नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बन गया है। जीत के बाद भाजपा समर्थकों ने नगर परिषद के बाहर पटाखे फोड़े और ढोल बजाकर जश्न मनाया।