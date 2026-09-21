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श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में अजय दावड़ा बने सभापति, देखें सभी 10 नगर पालिकाओं में कौन बना अध्यक्ष?

श्रीगंगानगर नगर परिषद में भाजपा के अजय दावड़ा ने निर्दलीय संजय मूंदड़ा को एक वोट से हराकर सभापति पद हासिल किया। वहीं अनूपगढ़, श्रीकरणपुर और रायसिंहनगर में भी भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। गजसिंहपुर और घड़साना में कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष बने हैं।
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श्री गंगानगर

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Kamal Mishra

Sep 21, 2026

ajay dawra

Sriganganagar: अजय दावड़ा और संजय मूंदड़ा (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। नगर परिषद में भाजपा के अजय दावड़ा ने बेहद करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे संजय मूंदड़ा को महज एक वोट से हराया। अजय दावड़ा को 33 और संजय मूंदड़ा को 32 वोट मिले। इसके साथ ही श्रीगंगानगर नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बन गया है। जीत के बाद भाजपा समर्थकों ने नगर परिषद के बाहर पटाखे फोड़े और ढोल बजाकर जश्न मनाया।

अनूपगढ़ नगर पालिका : भाजपा की निखिला छाबड़ा बनीं अध्यक्ष

अनूपगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा की निखिला छाबड़ा ने जीत दर्ज की है। यहां भाजपा को 20 और कांग्रेस को 15 वोट मिले। निखिला छाबड़ा ने पांच मतों के अंतर से जीत दर्ज की।

श्रीकरणपुर नगर पालिका : भाजपा के विनय तनेजा जीते

श्रीकरणपुर नगर पालिका में भाजपा के विनय तनेजा नगर पालिका अध्यक्ष बने। उन्हें 15 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में 9 वोट पड़े। एक मत निरस्त हुआ। इस तरह विनय तनेजा ने पांच मतों के अंतर से जीत हासिल की।

रायसिंहनगर पालिका : बीजेपी के मयंक कांत जीते

रायसिंहनगर पालिका में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच भाजपा के मयंककांत ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। उन्हें 14 वोट मिले। कांग्रेस को 11 और निर्दलीय प्रत्याशी को 9 वोट मिले, जबकि एक मत निरस्त हुआ। यहां मुकाबला तीन पक्षों के बीच रहा।

गजसिंहपुर नगर पालिका: कांग्रेस के संदीप जीते

गजसिंहपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के संदीप पेड़ीवाल विजयी रहे। उन्हें 14 वोट मिले, जबकि भाजपा के पक्ष में 6 वोट पड़े।

घड़साना नगर पालिका: कांग्रेस का बना बोर्ड

घड़साना नगर पालिका में कांग्रेस की ज्योति मेघवाल अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। उन्हें 19 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 6 वोट मिले। ज्योति मेघवाल ने 13 मतों के अंतर से जीत दर्ज की।

श्रीगंगानगर जिले में कुल 10 नगर पालिकाएं हैं। केसरीसिंहपुर, पदमपुर, सादुलशहर, श्रीविजयनगर और सूरतगढ़ के अध्यक्ष पद के परिणाम अभी अपडेट किए जाने हैं। जैसे-जैसे परिणाम सामने आएंगे, इस खबर को अपडेट किया जाएगा।

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Updated on:

21 Sept 2026 03:45 pm

Published on:

21 Sept 2026 03:45 pm

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