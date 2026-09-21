श्रीविजयनगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में हंगामा, कांग्रेस पार्षदों को रास्ते से उठाने का आरोप; फायरिंग की सूचना से मचा हड़कंप

श्रीबिजयनगर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से सुशील कुमार मिड्ढा (बिट्टू) और भाजपा से राजेंद्र कुमार लेघा मैदान में हैं। दोनों दल अपने-अपने पक्ष में बहुमत का दावा कर रहे है। ऐसे में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। नगरपालिका में कुल 25 वार्ड है। अध्यक्ष पद के चुनाव में बहुमत के लिए 13 पार्षदों का समर्थन जरूरी है। चुनाव परिणाम में कांग्रेस के 11, भाजपा के 10 और चार निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए है। ऐसे में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।