श्रीगंगानगर में सभापति के शपथ ग्रहण समारोह में अचानक हुआ कुछ ऐसा, भड़क गए BJP विधायक; वीडियो वायरल

नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति अजय दावड़ा लक्की और उप सभापति पुष्पा देवी ने बुधवार शाम विधिवत शपथ लेकर पदभार संभाल लिया। शपथ ग्रहण समारोह में जनप्रतिनिधियों, भाजपा नेताओं, पार्षदों, व्यापारियों और शहर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी रही। शपथ के बाद दोनों का गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया गया। सभापति दावड़ा ने शहर में बिना भेदभाव विकास कार्य करवाने की बात कही, जबकि विधायक जयदीप बिहाणी ने सभी 65 वार्डों में समान रूप से विकास करवाने का भरोसा दिलाया। सभापति दावड़ा ने कहा कि शहर के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे वादे करने के बजाय विकास कार्य करवाने पर ध्यान देंगे। विधायक बिहाणी ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में इस वित्तीय वर्ष में आठ लाख रुपए और इसके बाद सात लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे।