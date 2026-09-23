श्रीगंगानगर में पंचायत चुनाव की तस्वीरें साफ, जानें आपकी पंचायत समिति में प्रधान पद किस वर्ग के लिए हुआ आरक्षित

Sri Ganganagar Panchayati Raj Elections Reservation Lottery 2026: श्रीगंगानगर: पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर श्रीगंगानगर जिले में पंचायत समिति प्रधान पदों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। जिले की कुल 11 पंचायत समितियों में प्रधान पदों का वर्गवार आरक्षण निर्धारित किया गया है। इनमें 6 पद सामान्य, 4 पद अनुसूचित जाति (एससी) और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित किया गया है।