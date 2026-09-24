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श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर पंचायत चुनाव: 409 ग्राम पंचायतों की निकली लॉटरी, जानें आपके गांव में सरपंच पद किस वर्ग के लिए आरक्षित

श्रीगंगानगर की 11 पंचायत समितियों की 409 ग्राम पंचायतों और तीन हजार 619 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकल गई है। इसमें सरपंच पदों पर SC, ST, OBC, सामान्य और महिला वर्ग का आरक्षण तय हुआ।
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श्री गंगानगर

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Arvind Rao

Sep 24, 2026

sriganganagar panchayat poll sarpanch reservation lottery

श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत समिति सरपंच लॉटरी निकालते जिला प्रशासन (पत्रिका फोटो)

Sri Ganganagar Panchayat Election: श्रीगंगानगर जिले में गुरुवार को पंचायत चुनाव के लिए सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाल दी गई है। जिले की सभी 11 पंचायत समितियों की 409 ग्राम पंचायतों के लिए यह प्रक्रिया पूरी की गई। लॉटरी निकलने के बाद अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि किस ग्राम पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सामान्य या महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा।

बता दें कि 409 ग्राम पंचायतों के कुल 3,619 वार्डों में भी आरक्षण की स्थिति लॉटरी के माध्यम से साफ कर दी गई है। इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिलेभर में 1,300 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां कुल 11,45,170 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।

सबसे बड़ी पंचायत समिति रायसिंहनगर है, जिसमें 55 ग्राम पंचायतें और 445 वार्ड हैं। वहीं, सबसे छोटी पंचायत समिति श्रीगंगानगर साउथ है, जिसमें 20 ग्राम पंचायतें और 196 वार्ड हैं। आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों के सामने तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है, जिससे सभी ग्राम पंचायतों में नए चुनावी समीकरण बनने तय हैं।

पंचायत समिति श्रीगंगानगर दक्षिण आरक्षण सूची

क्र. सं.ग्राम पंचायत का नामआरक्षण श्रेणी 2026
18 एचएचअनारक्षित महिला
2साधुवालाएससी महिला
321 जीजी बुर्जवालीएससी महिला
49 एमएल लांवालीएससी
512 एलएनपीएससी
6सहारणावाली-5 जी छोटीएससी महिला
717 एमएलएससी
8कुण्डलवाली-6 एलएनपीएससी
95 एलएलओबीसी
10हिरणावाली-18 एमएलअनारक्षित महिला
114 जेडओबीसी महिला
12गोविंदपुराअनारक्षित
13गणेशगढ़अनारक्षित महिला
14मनफुलसिंहवालाओबीसी
15ततारसरअनारक्षित
16नेतेवालाअनारक्षित
17ढिंगावाली-4 एलएलअनारक्षित महिला
1811 एलएनपीअनारक्षित
19महियांवाली-4 एचएचअनारक्षित महिला
20साहूवाला-3 एफअनारक्षित महिला

पंचायत समिति श्रीगंगानगर उत्तर आरक्षण सूची

क्र. सं.ग्राम पंचायत का नामआरक्षण श्रेणी 2026
1मटीली राठानओबीसी
2कोनी-5 पीअनारक्षित
3मदेरां-7 डीओबीसी
4बखतावरपुरा-11 क्यूअनारक्षित महिला
53 एच छोटीअनारक्षित महिला
69 वाईएससी
7कालियां-3 जीअनारक्षित महिला
813 जी छोटीअनारक्षित महिला
9दुलापुर केरी-5 डीअनारक्षित महिला
1027 जीजीएससी महिला
1118 जेडएससी
126 ए छोटीएससी
13दौलतपुर-3 क्यूएससी
14साहिबसिंहवालाएससी महिला
15ओड़की-4 सीएससी महिला
16शिवपुर हेड-500 एलएनपीएससी
173 वाईएससी महिला
18रोहिड़ांवालीएससी महिला
193 सी छोटीअनारक्षित महिला
20मोहनपुरा-4 वाईएससी
21संगतपुरा-8 एमएससी महिला
229 जेडएससी
23मिर्जेवालाअनारक्षित महिला
24चुनावढ़अनारक्षित
25हिंदुमलकोटअनारक्षित महिला
2610 जेडअनारक्षित
27साधुवालाअनारक्षित
28जोधेवालअनारक्षित
29शिवपुर-1 एफ फतुहीओबीसी महिला
30कोठाअनारक्षित
31खाटलबानाअनारक्षित महिला
32पक्कीअनारक्षित

पंचायत समिति वार पूरा गणित

क्र. PNGपंचायत समिति PNGग्राम पंचायतें PNGकुल वार्ड PNGपोलिंग स्टेशन PNGकुल मतदाता PNG
1अनूपगढ़453411401,15,616
2घड़साना443861571,28,483
3करणपुर362969690,297
4पदमपुर363361111,08,613
5रायसिंहनगर554451741,40,744
6राजियासर272397875,022
7सादुलशहर393531281,09,948
8श्रीगंगानगर नॉर्थ323421241,08,331
9श्रीगंगानगर साउथ201966962,235
10सूरतगढ़363581101,08,068
11विजयनगर3932711397,813
कुल11 पंचायत समितियां4093,6191,30011,45,170

पंचायत समिति पदमपुर

क्र.सं.ग्राम पंचायत का नामआरक्षण श्रेणी 2026
137 जीजी घूदूवालाSC महिला
24 एनएन (चाणणा)सामान्य
320 बीबीसामान्य
48 एनएन-एसामान्य
54 डीडी (डेलवां)SC महिला
67 डीडीसामान्य
735 बीबीSC महिला
85 बीपीOBC महिला
94 जेजेसामान्य
1046 आरखबीबी (राजपुरा)सामान्य
116 आरबी (जलौकी)सामान्य
1223 बीबीSC
1351 आरबी (तामकोट)SC
1439 आरबीSC
153 आरबीसामान्य
1632 आरबी (फकीरवाली)सामान्य
17फरसेवालासामान्य
1811 ईईएSC
19जीवनदेसरसामान्य
201 पीएसSC महिला
2160 एलएनपी (रिडमलसर)सामान्य
2275 एलएनपी (रतनपुरा)SC
2369 एलएनपीसामान्य
2483 एलएनपीOBC
2554 एलएनपीसामान्य
26नरसिंहपुरा (49 एलएनपी)सामान्य
27मिर्जापुर (52 एलएनपी)OBC महिला
2834 एलएनपीसामान्य महिला
29बीझबायलासामान्य महिला
30घमुड़वालीSC महिला
31सावंतसरसामान्य
325 केकेSC
334 बीबीOBC
349 बीबी (रतनवाला)OBC
3516 बीबीSC महिला
3619 बीबीSC

पंचायत समिति सादुलशहर

क्र.सं.ग्राम पंचायत का नामआरक्षण श्रेणी 2026
1भगसरSC महिला
2चक महाराजकाSC महिला
338 बीजीएस (अबोहरिया)SC महिला
4धर्मसिंहवालाSC महिला
555 बीजीएस (दलियावाली)सामान्य महिला
6बनवालीOBC
7लालगढ़ जाटानसामान्य महिला
813 एलएलजी (रोटावाली)SC
914 एसडीपी (पत्रीवाली)OBC
1016 एलएलजी (जोगीवाला)सामान्य
11डूंगरसिंहपुरासामान्य
12चौधरी चेतराम वाला (15 एसपीएम)सामान्य
139 टीकेडब्ल्यूसामान्य महिला
14ताखरांवालीसामान्य
1513 एसडीपी (जमीयतसिंहवाला)SC
16सरदारपुरा जीवनसामान्य
17मम्मड़खेड़ाSC महिला
18मोरजण्डखारीसामान्य महिला
19किलांवालीसामान्य महिला
204 एसडीपी (सुन्दरपुरा)OBC महिला
21मत्रीवालीसामान्य
22चक कैरा (2 एलएलजी)सामान्य महिला
2310 एसडीएस (खाट सजवार)OBC महिला
24छापांवालीसामान्य
25बहरामपुरा गोदलासामान्य महिला
26नारायणगढ़सामान्य महिला
2730 पीटीपी (प्रतापपुरा)SC
2824 पीटीपी (हाथियाँवाली)SC
29खैरूवालाSC
309 केआरडब्ल्यू (करडवाला)SC महिला
314 केआरडब्ल्यू (अमरगढ़)सामान्य
3216 केएसडी (अलीपुरा)सामान्य
33नूरपुराOBC
3425 केएसडी-बी (पतली)सामान्य महिला
35गदरखेड़ासामान्य
3630 केएसडी (चामरखेड़ा)सामान्य महिला
37तख्तहजारा बावरियानSC महिला
38हाकमाबादSC
39बुधरवालीSC

पंचायत समिति श्रीकरणपुर

क्र.सं.ग्राम पंचायत का नामआरक्षण की श्रेणी 2026
1मोटासर खूतीसामान्य महिला
256 एफसामान्य महिला
32 एफएफएफSC महिला
461 एफसामान्य
52 एफसी मुकनSC महिला
69 एफए माझीवालासामान्य महिला
750 एफ रूपनगरSC महिला
86 एफए रडेवालासामान्य महिला
946 एफ मौड़ासामान्य
109 एफएफ बड़ोपालसामान्य
1143 जीजी खरलांSC महिला
122 एमएम धरिंगावालीSC महिला
1310 ओ तेजेवालाOBC
1448 जीजी श्रीनगरSC
1552 जीजी गुलाबेवालासामान्य महिला
1613 एफएफ मानकसरSC
1714 एफएफएफSC
1812 एच मोहलांSC
19मलकानाकलासामान्य
20मलनानाखुर्दसामान्य महिला
217 एस प्रथमSC
228 वीसामान्य महिला
232 डब्ल्यू गुरुसरसामान्य
242 एम फूसेवालासामान्य
2527 एफ कमीनपुरासामान्य
2625 एफ गुलाबेवालाSC
2732 एफ अरायणसामान्य महिला
283 ओSC महिला
296 वी धनूरSC महिला
302 एक्ससामान्य महिला
3114 एस माझीवालासामान्य
3236 एच नग्गीसामान्य
3342 एचSC महिला
3415 ओSC
3525 एच दलपतसिंहपुरSC
364 ओ लखियाSC

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Updated on:

24 Sept 2026 04:47 pm

Published on:

24 Sept 2026 04:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर पंचायत चुनाव: 409 ग्राम पंचायतों की निकली लॉटरी, जानें आपके गांव में सरपंच पद किस वर्ग के लिए आरक्षित

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