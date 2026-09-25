Rajasthan News : राजस्थान में एक और ‘हिट एंड रन’, तेज़ रफ़्तार कार की टक्कर से मां-बेटी सहित 3 महिलाओं की मौत

Hit and Run Case- AI PIC
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर में एक भीषण और दर्दनाक 'हिट एंड रन' सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। अबोहर-हनुमानगढ़ मुख्य मार्ग पर गांव करड़वाला के पास गुरुवार शाम एक बेलगाम और तेज रफ्तार अज्ञात कार ने सड़क किनारे पैदल चल रही महिलाओं को बेरहमी से कुचल दिया। इस भयानक हादसे में मां-बेटी समेत तीन महिलाओं की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से वाहन सहित फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने तीनों शवों को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस उप निरीक्षक शम्भूदयाल स्वामी से मिली जानकारी के अनुसार, सादुलशहर के वार्ड 12 की रहने वाली 55 वर्षीय सलो पत्नी साहबराम ओड, उनकी 30 वर्षीय पुत्री अंजू और लखूवाली की रहने वाली 55 वर्षीय कमो पत्नी रमेश उर्फ दुलाराम ओड शाम के समय खेतों में अपना रोजमर्रा का काम पूरा कर पैदल ही अपने घर की तरफ लौट रही थीं।
तीनों महिलाएं सड़क के किनारे-किनारे सुरक्षित चल रही थीं, तभी हनुमानगढ़ की तरफ से बेहद तेज गति में आ रही एक अज्ञात कार ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों महिलाएं हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरीं और गंभीर रूप से लहूलुहान होकर अनाथ हो गईं।
हादसे के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर दौड़े और खून से सनी तीनों महिलाओं को घायलावस्था में तत्काल सादुलशहर के राजकीय उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद कमो और सलो को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल बेटी अंजू की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत श्रीगंगानगर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया।
गंभीर घायल अंजू को श्रीगंगानगर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसकी स्थिति में सुधार न होने पर उसे आगे के इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया जाने लगा। हालांकि, परिजन उसे बीकानेर ले जाने के बजाय श्रीगंगानगर के ही एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार और रिश्तेदारी की तीन महिलाओं की इस तरह अचानक मौत हो जाने से सादुलशहर के ओड समाज और पूरे इलाके में मातम पसर गया है।
मृतका कमो के दामाद अशोक पुत्र श्रवण कुमार, निवासी वार्ड 12, सादुलशहर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत 'हिट एंड रन' का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूर्व पार्षद अमर सिंह घड़ाई और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस व्यस्त मार्ग पर तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों पर लगाम लगाई जाए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस आसपास के टोल प्लाजा और रास्ते के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है।
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