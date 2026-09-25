Rajasthan News : राजस्थान में एक और ‘हिट एंड रन’, तेज़ रफ़्तार कार की टक्कर से मां-बेटी सहित 3 महिलाओं की मौत

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर में एक भीषण और दर्दनाक 'हिट एंड रन' सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। अबोहर-हनुमानगढ़ मुख्य मार्ग पर गांव करड़वाला के पास गुरुवार शाम एक बेलगाम और तेज रफ्तार अज्ञात कार ने सड़क किनारे पैदल चल रही महिलाओं को बेरहमी से कुचल दिया। इस भयानक हादसे में मां-बेटी समेत तीन महिलाओं की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से वाहन सहित फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने तीनों शवों को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है।