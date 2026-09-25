Ghadsana : घड़साना बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद, व्यापारी संगठनों का एलान, किसान आंदोलन को दिया समर्थन

बैठक में मौजूद व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि क्षेत्र की प्रमुख समस्या सिंचाई पानी से जुड़ी है और किसानों की मांगों के समाधान के लिए सभी वर्गों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। व्यापारियों के इस निर्णय के बाद किसान आंदोलन को क्षेत्र के व्यापारिक वर्ग का व्यापक समर्थन मिलने की बात सामने आई है। अब प्रशासन और सरकार की ओर से किसानों की मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।