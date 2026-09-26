Rajasthan Crime: महिला ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या, 6 साल बाद खेताराम हत्याकांड में आया बड़ा फैसला

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में समेजा कोठी थाना क्षेत्र के चक 25 पीटीडी में करीब छह साल पहले हुए खेताराम हत्याकांड में

कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विपिन कुमार ने मुख्य आरोपी रामलाल उर्फ रामू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, सह अभियुक्त मृतक की पत्नी सुलोचना को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।