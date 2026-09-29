जयपुर में दुकानें बचेंगी या चलेगा बुलडोजर? JDA के लाल निशान से व्यापारियों में दहशत, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सचिव गिरिराज खंडेलवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान और उसकी पालना आवश्यक है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना भी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कई व्यापारी और परिवार दशकों से न्यू सांगानेर रोड पर अपना कारोबार चला रहे हैं। यदि मास्टरप्लान के अनुरूप सड़क की चौड़ाई की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों के घर और व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन को प्रभावित परिवारों और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।