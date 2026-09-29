Jaipur Murder: अमेरिका में धंधा डूबा तो जयपुर लौटा छोटा भाई, पैतृक जायदाद के चक्कर में सगे बड़े भाई की हत्या

Jaipur Murder News: जयपुर में मंगलवार सुबह संपत्ति विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। घटना बनीपार्क थाना क्षेत्र में सुबह करीब 7:30 बजे हुई। पुलिस के अनुसार, मंदिर जाने के लिए घर से निकले 65 वर्षीय श्याम बगानी पर उनके छोटे भाई मुरली बगानी (58) ने पहले लकड़ी से हमला किया और इसके बाद चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल श्याम को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।