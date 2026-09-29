हाथ जला, लेकिन काम नहीं रोका, 1100 डिग्री तापमान में तैयार किया ‘माय एंटायर वल्र्ड-1’, चंद्र शेखर सैन को मिला पुरस्कार

Terracotta Artist Chandra Shekhar Sain: कला को ही मैंने अपना जीवन मान लिया है। कला मेरा पहला प्यार है और मैं इसे जीता हूं। अगर आप अपने मन के भावों और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो मिट्टी एक बेहतरीन माध्यम है। यह इंसान को संवेदनशील बनाती है। कभी मिट्टी को छूते ही अपने आप आकृतियां बनने लगती हैं, तो कभी किसी विचार या विषय को लेकर काम शुरू किया जाता है। यह कहना है टेराकोटा कलाकारचंद्र शेखर सैन का। इनकी कलाकृति ‘माय एंटायर वल्र्ड-1’ का चयन राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार के लिए हुआ है।