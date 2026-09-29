Mousam : जब चली ठंडी हवा…अचानक बदला मौसम का मिजाज, शेखावाटी में रात का पारा 20° से नीचे

फागी में 36 एमएम बारिश दर्ज

जयपुर, बीकानेर, चूरू और शेखावाटी क्षेत्र में तेज बारिश और ओलावृष्टि के बाद रात के मौसम में अचानक बदलाव आया। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से रात में ठंडक बढ़ गई। सोमवार शाम को जयपुर में घने बादल छाने और तेज बारिश के बाद मौसम बदल गया था। शहर में शाम करीब 4 बजे अंधेरा छा गया और कई इलाकों में ओले भी गिरे। फागी में 36 एमएम, सांगानेर एयरपोर्ट पर 25 एमएम और जयपुर शहर में 23 एमएम बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं से रात के तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया।