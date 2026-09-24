राजस्थान: मानसून की विदाई के बीच सूरज का सितम, बाड़मेर में गर्मी ने तोड़ा रेकॉर्ड

जयपुर। राजस्थान में मानसून की पूरी तरह विदाई अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश में गर्मी ने अचानक जोर पकड़ लिया है। बुधवार को राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्म हवाओं के कारण तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में गर्मी का असर सबसे ज्यादा रहा।

बाड़मेर में बुधवार को अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सितंबर महीने में पिछले 10 वर्षों के दौरान दर्ज सबसे अधिक तापमान बताया गया है। जोधपुर में तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो वर्ष 2016 के बाद सितंबर में सर्वाधिक है। वहीं उदयपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो वर्ष 2017 के बाद का सबसे अधिक तापमान है।