Rescue Operation: कुएं की गहराई 90 फीट, दीवारें कच्ची और हर पल खतरा… सिविल डिफेंस की हिम्मत ने बचा ली चार जिंदगियां

Civil Defence: जयपुर। कूकस में बुधवार दोपहर एक सूखे कुएं के पास अचानक ऐसा मंजर बन गया, जिसने आसपास मौजूद लोगों की सांसें रोक दीं। करीब 90 फीट गहरे कुएं में एक पुरुष और महिला गिर गए थे। उन्हें बचाने की कोशिश में दो और लोग कुएं में नीचे उतर गए, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि वे भी वापस बाहर नहीं आ सके। देखते ही देखते कुएं की गहराई में चार जिंदगियां फंस गईं और ऊपर खड़े लोगों के सामने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की चुनौती खड़ी हो गई।