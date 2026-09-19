Jaipur Mayor Election: बीजेपी ने सुनील कोठारी के नाम पर लगाई मुहर, आज भरेंगे नामांकन

जयपुर नगर निगम में भाजपा ने महापौर प्रत्याशी के चयन के लिए पार्षदों से रायशुमारी की। प्रत्येक पार्षद से पसंद के तीन नाम लिखवाए गए। इसके बाद भाजपा पार्षदों को पुष्कर स्थित होटल में शिफ्ट किया गया। 150 सदस्यीय निगम में भाजपा के 78, कांग्रेस के 57 और निर्दलीय 15 पार्षद हैं। भाजपा में सुनील कोठारी का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। पुनीत कर्णावट समेत अन्य नाम भी चर्चा में हैं।