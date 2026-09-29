Jodhpur: कुत्ता घुमाने पर कमेंट से शुरू हुआ विवाद, घर में घुसकर युवक की हत्या; मामा-भांजे सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि आमला (फलोदी) निवासी प्रेम सिंह पुत्र भोम सिंह ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार वह और उसका छोटा भाई जसवंत सिंह (23) जोधपुर शहर में सर्किट हाउस के पास नेशनल हैंडलूम में सेल्समैन का काम करते थे। दोनों भाई लालसिंह हैंडीक्राफ्ट के पीछे भगवान सिंह के मकान में किराए पर रहते थे। प्रेम सिंह के अनुसार वह पिछले चार दिन से गांव गया हुआ था, जबकि उसका छोटा भाई जसवंत जोधपुर में ही था।