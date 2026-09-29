‘पापा, मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया’: धौलपुर में पति-पत्नी के निधन के बाद कमरे से मिली डायरी, सामने आया दर्दभरा संदेश

घटना को लेकर मृतक बलराम के मित्र पुष्पेन्द्र निवासी धनौरा बाड़ी का रो-रो कर बुरा हाल था। वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। एएसपी वैभव ने पुष्पेन्द्र से घटना को लेकर जानकारी लेने का प्रयास किया तो पुष्पेन्द्र बोले, सर मै अभी कुछ नहीं बता सकता हूं…मुझे नॉर्मल होना है। वह फ्लैट में ही अंदर कमरे में खड़े रहे थे, पुलिसकर्मियों ने उन्हें सांत्वना दी। वहीं, अन्य सहकर्मी भी खबर सुनकर फ्लैट पर पहुंच गए। एक महिला सहकर्मी ने बताया कि मैनेजर सर अच्छे थे और शांत स्वभाव के थे। कभी कुछ दिखा नहीं कि वह किसी तनाव में हैं। केवल 21 सितम्बर को लंच के बाद वह ऑफिस वापस नहीं पहुंचे।