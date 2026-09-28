Dholpur: निजी हॉस्पिटलों में नहीं मिले ड्यूटी चिकित्सक, थमाए नोटिस

सीएमएचओ डॉ.मीणा ने कहा कि निजी चिकित्सा संस्थानों में मरीजों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण उपचारए आवश्यक चिकित्सकीय स्टाफ की उपलब्धता एवं निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य है। किसी भी संस्थान को नियमों की अनदेखी कर चिकित्सा सेवाओं का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सभी निजी चिकित्सा संस्थान संचालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित मानकों की पालना नहीं करने, बिना पंजीकरण संस्थान संचालित करने अथवा निरीक्षण में पाई गई कमियों को निर्धारित समय में दूर नहीं करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।