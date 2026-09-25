Dholpur: सभापति बोले- काम का वक्त, स्वागत अभिनंदन चलते रहेंगे

वहीं कनागत को लेकर उन्होंने तीर्थराज मचकुंड के घाटों की साफ सफाई के निर्देश दिए हैं।सभापति गर्ग का कहना है कि इस समय मैं धौलपुर शहर में विकास कार्य कराने में व्यस्त हूं। सबसे पहले साफ सफाई, जलभराव, सडक़ों को ठीक करने, स्ट्रीट लाइट आदि कार्यों में व्यस्त हूँ। किसी स्वागत समारोह में जाने पर दो.तीन घंटे खराब होते हैं। ऐसे में मैंने आगामी 6 महीने तक स्वागत समारोह में नहीं जाने का निर्णय लिया है।