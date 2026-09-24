पूर्व विधायक बीएल कुशवाह ने लगाए आरोप, बोले कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने की गद्दारी

पूर्व विधायक और कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के पति बीएल ने कहा कि पार्टी मजबूत स्थिति में थी लेकिन गद्दारों की वजह से नुकसान हुआ। कहा कि 15 तारीख की रात तक सब कुछ ठीक था। लेकिन 16 सितम्बर को सभापति पद के लिए फार्म भरना था। जिसमें पूर्व सभापति के पुत्र कमल कंसाना को सिंबल देना तय हुआ था। लेकिन सुबह एक समस्या हो गई। वार्ड 16 व 17 से जीती दंपती भागीरथ और उनकी पत्नी सीमा शर्मा की ओर से फार्म भर दिया। सीमा ने कांग्रेस और निर्दलीय से नामांकन कर दिया। जिससे मामला बिगड़ गया। जिस पर पूर्व सभापति कंसाना कुछ परेशान हुए। कहा कि भागीरथ शर्मा कह रहे थे कि जिस पर वह टिकट लेकर आए हैं तो वह उसी तरह चेयरमैन भी बन जाएंगे। इस तरह की चीजों से पूर्व सभापित अनकंफर्ट हुए। आरोप लगाया कि गद्दारी करने वालों में कांग्रेस पार्षद शराफत उर्फ बल्ले और सद्दाम खान हैं। कहा कि शराफत ने भी फार्म भर दिया था। कुशवाह ने शराफत व सद्दाम के साथ भागीरथ शर्मा, सीमा शर्मा, जीतू कंसाना, सानिया, नरेन्द्र सिंह, रेखा शर्मा, आमिर उस्मानी, अतुल भार्गव और पूर्व सभापति के पुत्र सदस्य का भी उल्लेख किया। इससे पहले कांग्रेस की हार पर कांगे्रस प्रभारी अजीत यादव भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक और विधायक शोभारानी कुशवाहा को लेकर रिपोर्ट पीसीसी को भेज दी है।