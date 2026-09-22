Dholpur : धौलपुर में निर्दलीय रेखा कोली बनीं उपसभापति, 60 में से एक पार्षद ने नहीं की वोटिंग

Dholpur : नगर परिषद धौलपुर में उप सभापति पद का चुनाव आज हुआ। पहले मतदान हुआ और फिर मतगणना हुई। धौलपुर नगर परिषद के उप सभापति पद का जब रिजल्ट घोषित किया गया तो निर्दलीय रेखा कोली के तनाव भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। धौलपुर नगर परिषद में निर्दलीय रेखा कोली उपसभापति बनी हैं। रेखा कोली को 46 वोट मिले। उनके सामने खड़े निर्दलीय कमलजीत को 11 और भागीरथ शर्मा को 2 वोट मिले। नगर परिषद के 60 वार्ड पार्षदों में से 59 वार्ड पार्षदों ने अपने मत का प्रयोग किया।