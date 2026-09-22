धौलपुर: बसेड़ी नगर पालिका में BJP की मधु परमार निर्विरोध डिप्टी चेयरमैन बनीं, राजनीति से जुड़ा है पूरा परिवार

Dholpur-Basedi Municipality Deputy Chairman Election Result: धौलपुर जिले की बसेड़ी नगर पालिका में वार्ड-19 से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पार्षद मधु परमार उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस या किसी अन्य प्रत्याशी की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के बाद मधु परमार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उनके निर्विरोध निर्वाचन के साथ ही नगर पालिका में उपाध्यक्ष पद को लेकर चल रही प्रक्रिया पूरी हो गई।